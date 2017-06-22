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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Иностранные инвестиции в экономику Испании упали почти на 10%

          Иностранные инвестиции в экономику Испании упали почти на 10%

          17:40 22.06.2017

          Размер валовых иностранных инвестиций в Испании в первом квартале текущего года достиг 6,404 миллиарда евро, что на 9,8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Государственного департамента торговли.

          Поток инвестиций в валовом выражении без учета показателей организаций, владеющих иностранными ценными бумагами (EVTE), не создающих прямых экономических последствий, вырос на 76,9% и составил 5,572 миллиарда евро. В свою очередь, в чистом выражении объем капиталовложений в производственную сферу (без учета ETVE) сократился на 44% в среднегодовом выражении – до 1,349 миллиарда евро. 

          В число шести стран-лидеров по объему валовых инвестиций (без учета ETVE) вошли Германия (39,1% от общего размера капиталовложений подобного рода), Франция (11,1%), Нидерланды (10,7%), Великобритания (9,1%), США (9,1%) и Канада (6,9%). В целом на их долю приходится 84,7% от суммарного объема валовых иностранных инвестиций. 

          Среди испанских автономий лидером по объему подобных вложений (без учета ETVE) стал Мадрид, который привлек 2,361 миллиарда евро (46,7%). За ним следует Страна Басков (1,914 миллиарда, 20,7%) и Каталония (856 миллионов, 18,9%). В Валенсии этот показатель составил 261 миллион евро (3,6%), что подразумевает рост на 460,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В Галисии объем инвестиций вырос на 338,4% и достиг отметки в 87 миллионов евро (2,1%). Далее в списке значатся Андалусия (69 миллионов евро, +18,5% по сравнению с первым триместром 2016-го), Эстремадура (15 миллионов, -62%), Мурсия (12 миллионов, +797,7%), Канарские острова (8 миллионов,+52%), Кастилия – Ла-Манча (6 миллионов, данные за прошлый год отсутствуют), Наварра (5 миллионов, -65,4%), а также Арагон (1 миллион, -86,5%) и Астурия (1 миллион евро, -92,9%). В Сеуте и Мелилье, Кантабрии и Риохе объемы вложений составили менее 1 миллиона евро. 

          Что касается испанских инвестиций за рубежом, то в валовом выражении их размер составил 4,301 миллиарда евро, что на 51,4% меньше, чем в первом квартале 2016 года. В чистом выражении эта цифра сократилась на 48,9% и составила 3,361 миллиарда евро. Основными рынками с этой точки зрения стали Франция, Португалия, США, Бразилия, Великобритания и Мексика, куда в общей сложности ушло 74% от суммарного размера капиталовложений за рубежом. Первое место заняла Франция (24,7%). За ней следуют Португалия и США. 

          Основная часть инвестиций (80,8%) оказалась распределена между пятью секторами – сферой хранения и деятельностью, связанной с транспортом (25,5%), финансовыми услугами (19,4%), ремонтом и установкой оборудования (15,4%), оптовой торговлей и посредничеством в данной отрасли (13%) и деятельностью штаб-квартир и консалтингом в сфере управления предприятиями (7,5%).

          Темы: Бизнес

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