Еврогруппа: «Мы не можем сформировать правительство в Испании, но иногда нам бы хотелось»

У Евросоюза есть терпение, но оно не бесконечно. Испания живет без правительства с конца прошлого года, что создает проблемы не только внутри страны, но и в отношениях с партнерами по европейскому сообществу. Незадолго до наступления лета Европейская комиссия решила не штрафовать Испанию, потому что страна пообещала привести в действие «эффективные меры» по сокращению дефицита бюджета. Однако теперь понятно, что, возможно, временное правительство не сможет принять бюджет на следующий год до 15 октября текущего.

Глава Еврогуппы Йерун Дейсселблум заявил с осторожным чувством юмора: «Мы не можем сформировать правительство в Испании, но иногда нам бы хотелось. Это зависит не от нас, а от избирателей».

«Мы обсуждаем создавшуюся ситуацию со всеми участниками Еврогруппы. Правительство необходимо для того, чтобы сформировать бюджет. Нам нужно уточнить процедуры. Для Европейской комиссий очень сложно оценить бюджет, если его не существует, а временному правительству очень трудно утвердить документ. Мы пока не говорим о каких-либо решениях сегодня, однако Испания должна отнестись к этой ситуации с пониманием», - сказал Дейсселблум.

Министерство экономики Испании уже заявило, что новый бюджет не будет представлен вовремя. Министр Луис де Гиндос на встрече с коллегами из других стран в Братиславе сказал: «Учитывая ситуацию, мы не успеем в срок предоставить новый проект бюджета. Я намереваюсь презентовать версию без изменений, отталкиваясь от которой, мы постараемся учесть предупреждения Еврокомиссии».