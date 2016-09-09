В мадридском торговом центре поставят банкомат для биткоинов

Мадридский торговый центр Castellana 200 первым поставит банкомат для биткоинов. С 12 сентября здесь можно будет совершать покупки при помощи этих денежных единиц. Банкомат был изготовлен испанской компанией BTCfacil, которая и несет ответственность за его установку.

Платежная система Биткоин начала свое функционирование в 2009 году, когда программа была разработана человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эта денежная единица не зависит от правительства какой-либо страны и с каждым годом расширяет круг товаров, которые можно ей оплатить. Биткоины можно обменять на обычные деньги.

Обычно в переводе биткоинов участвует только две стороны. Подделать их невозможно из-за сложности криптографического шифрования.

Технология биткоин привлекла интерес банков в прошлом году. Есть мнение, что она может изменить финансовые рынки так, как Интернет изменил сферу коммуникаций.