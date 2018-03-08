ЕС спас испанских рыбаков от запрета на ловлю сардин

Европейская комиссия одобрила инициативу Испании и Португалии по оздоровлению популяции атлантической сардины, которая была выдвинута двумя странами во избежание введения моратория на ловлю этой рыбы.

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) в прошлом году дал рекомендации по ограничению ловли атлантической сардины вплоть до полного запрета, в связи с сокращением популяции этого вида.

Министры Испании и Португалии выступили с предложением снизить квоту на вылов атлантической сардины на 14%: с 17 до 14,6 тысяч тонн. В ЕС инициативу сочли разумной, о чём сообщил Европейский комиссар по экологии, морю и рыболовству Кармену Велья. Инициатива предполагает ограничения на лов сардины с мая по июль и с августа по октябрь. В каждый из этих периодов максимальный суммарный улов не должен превышать 7,3 тысяч тонн. Из этого количества две трети приходятся на Португалию и одна треть – на Испанию.

По подсчётам испанского Министерства сельского хозяйства, рыболовства и экологии, от введения запрета на лов сардин могли пострадать 9 тысяч рыбаков.

Для перехода ко второму этапу инициативы ИКЕС требует увеличения популяции сардин по меньшей мере на 10%. По оценкам испанского правительства, этот показатель уже был достигнут.

Популяция сардин в настоящее время составляет около 70 тысяч тонн. К 2023 году планируется увеличить этот показатель вдвое.