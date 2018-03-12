ЕС похвалил Испанию за экономический рост и раскритиковал за бедность населения

Европейская комиссия представила доклад по координации экономической политики стран-членов ЕС, в котором дала высокую оценку улучшению экономической ситуации в Испании, но в то же время раскритиковала страну за повышение показателей бедности и неравенства доходов.

В Еврокомиссии заявили, что экономический рост в Испании превысил не только ожидаемые показатели, но и средние показатели по еврозоне. Отмечается, что нынешний период восстановления представляет собой хорошую возможность для оздоровления и реформирования испанской экономики.

В Брюсселе оценили положительную динамику по росту занятости, но в то же время подчеркнули, что уровень безработицы в Испании (17,2%) по-прежнему является одним из самых высоких в ЕС.

Также «Европейский семестр» показал, что 27,9% испанского населения подвержены риску бедности и социальной изоляции. Для сравнения: в 2008 году этот показатель составлял 23,8%.

Несмотря на то, что в Испании увеличивается количество постоянных трудовых контрактов, значительную долю составляют договоры о временной занятости, что, как сообщается в докладе, сказывается на продуктивности и приводит к неравенству доходов.