El Corte Inglés закрывает магазин на бульваре Рамбла в Барселоне

Торговый дом El Corte Inglés в ближайшие недели освободит здание на углу бульвара Рамбла и Пласа-де-Каталунья в Барселоне. В этом магазине были представлены такие марки как Morgan, Kookai, IKKS, Tintoretto, Tommy Hilfiger, Guess, Diesel, Maje, Sandro, Stefanel и Desigual.

Как сообщает Europa Press, закрытие магазина связано с тем, что El Corte Inglés не смог достичь договорённости о продлении контракта на аренду помещения с его владельцем. В компании также отмечают, что в непосредственной близости находятся другие торговые точки El Corte Inglés, где продаётся одежда тех же марок. В них, по словам администрации, будут переведены и сотрудники закрывающегося магазина.

Здание, расположенное по адресу Пласа-де-Каталунья, 23, года принадлежало El Corte Inglés вплоть до 2013, когда оно было продано текущему владельцу IBA Capital. Выгодное расположение в самом центре Барселоны делает его крайне привлекательным для арендаторов, в особенности, из сектора розничной торговли.