Repsol продала 20% акций Gas Natural Fenosa

Нефтегазовая компания Repsol заключила сделку с Rioja Bidco Shareholdings о продаже своей доли акций в компании Gas Natural Fenosa.

Стоимость сделки составляет 3,8 млрд евро, 19 евро за акцию. Это почти на 4% выше стоимости акций газовой компании на бирже по состоянию на 21 февраля (18,28 евро).

Сделка с компанией Rioja Bidco Shareholdings, принадлежащей британскому фонду CVC, позволит Repsol сократить долги и инвестировать в другие отрасли энергетики. В нефтегазовой компании отметили, что для завершения сделки Rioja Bidco Shareholdings предстоит в срок до 22 марта подписать договоры с двумя другими крупнейшими акционерами Gas Natural Fenosa: Criteria Caixa и GIP.

Таким образом, главными акционерами газовой компании будут являться Criteria Caixa (24,4%), CVC (20%), GIP (20%), Sonatrach (4%) и Capital Research (3%).