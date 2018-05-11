Цены на бензин в Испании впервые за три года превысили 1,3 евро

На фоне роста цен на нефть на мировом рынке до 76 долларов за баррель, в Испании выросла стоимость топлива. Средняя цена литра бензина достигла самого высокого уровня за последние три года, преодолев планку в 1,30 евро.

Дороже всего в Испании бензин стоит на Балеарских островах – 1,37 евро и в Барселоне – 1,35 евро за литр. В Мадриде средние цены на бензин не превышают 1,30 евро. Низкие цены сохраняются в Мелилье и на Тенерифе – 0,95 евро за литр 95-го бензина.

В Министерстве энергетики Испании заверили, что правительство «следит» за ситуацией на рынке. В ведомстве выразили некоторую обеспокоенность ростом цен на нефть в мире, но отметили, что пока рано думать о принятии каких-либо бюджетных мер.