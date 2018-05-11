В Барселоне продолжает сокращаться число новых компаний

В заседании принимали участие представители профсоюзов, ассоциаций предпринимателей и городских властей.

По подсчётам комиссии, в 2017 году в Барселоне было создано 7998 коммерческих организаций, что на 756 (8,6%) меньше чем годом ранее. Падение активности наблюдалось преимущественно во втором полугодии, что связывается с политической обстановкой. В то же время, негативная тенденция сохранилась и в первые два месяца текущего года, когда число новых организаций было почти на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие два года.

Участники заседания, обеспокоенные сложившейся ситуацией, обратились к городским властям с предложением разработать соответствующую стратегию развития. Представители предпринимательского сектора Барселоны отметили важность международного развития, призвав городскую администрацию оказать помощь на этом направлении. По их мнению, город, к тому же, нуждается в более чётко оформленном бренде. Кроме того, представители организаций обратили внимание на необходимость сокращения бюрократии и сроков проведения некоторых административных процедур, которые зачастую препятствуют созданию или развитию проектов.