Бизнесмены в Мадриде и на Балеарских островах поверили в восстановление экономики

Бизнес-консультанты KPMG провели исследование настроений относительно экономических изменений в Испании. Они опросили более 1000 предпринимателей, руководителей высшего звена и менеджеров среднего, которые в итоге сошлись во мнении, что ситуация в стране постепенно улучшается.

Каждый третий из опрошенных считает экономическое положение хорошим или прекрасным, 59% - обычным. И только 8% убеждены, что всё будет плохо.

В KPMG отмечают, что настроения существенно улучшились по сравнению с прошлым годом. Тогда ни один профессионал не назвал ситуацию прекрасной, только 5% считали, что она хороша, и 45% респондентов были уверены в печальном исходе для испанской экономики.

А самые мрачные настроения были отмечены в 2013 году, когда 80% опрошенных были убеждены в том, что текущее положение дел крайне плохо и улучшений не предвидится. А сейчас половина респондентов считает, что те улучшения, которые начались в экономике, будут развиваться и расширяться.

Наибольший оптимизм по регионам сейчас в Мадриде и на Балеарских островах. Во-первых, потому что 2% здесь оценили ситуацию как прекрасную, а во-вторых, потому что большинство считает, что текущее положение дел «хорошее». В двух регионах Испании даже больше половины опрошенных имеют подобное мнение, но в семи большинство всё еще продолжает считать, что всё очень плохо. Руководители компаний на Балеарских островах, в Мадриде и Стране Басков лучше всего оценивают текущую экономическую ситуацию в своем регионе. А в Астурии, Эстремадуре и Андалусии настроения пессимистические.

В KPMG считают, что в следующем году будет преобладать оптимизм в Эстремадуре, на Канарских островах и Кантабрии. В то же время руководители в Наварре, Арагоне и Каталонии пока не поверят в восстановление экономики.