Испанское оливковое масло признано лучшим в мире

Главными героями очередной церемонии вручения премии Mario Solinas 2016, присуждаемой Международным советом по оливковому маслу (COI), стали продукты испанского производства категории Virgen Extra. Как сообщает журнал Robb Report, на победу претендовали 130 масел, в том числе 79 наименований, изготовленных в Испании.

Основная задача данной инициативы – отметить ноу-хау производителей, упаковщиков и дистрибьюторов, ведущих работу над получением продукта экстра-класса с гармоничными характеристиками и постоянно повышающих их вкусовые качества.

Масла были поделены на четыре категории в соответствии с их вкусом – intenso (насыщенное), medio (среднее), ligero (легкое) и maduro (зрелое). Члены жюри, в состав которого вошли представители разных стран, оценили номинантов в каждой из групп. В финал вышло сразу несколько испанских масел:

Verde Intenso от Muela-Olives (Приего-де-Кордова, Андалусия) – 1 место

Verde Intenso от Casas de Hualdo (Эль-Карпио-де-Тахо, Толедо) – 2 место

Verde Intenso от Pedro A. Melgarejo Cordero (Пегахалар, Андалусия) – 3 место

Verde medio от Muela-Olives (Приего-де-Кордова, Андалусия) – 1 место

Verde medio от S.C.A. Olivarera la Purísima (Приего-де-Кордова, Андалусия) – 2 место

Maduro от Agrícola La Maja, S.L. (Мендавия, Наварра) – 1 место

Maduro от SCA Ntra. Sra. de la Fuensanta de Oleoestepa, (Коркойя, Севилья) – 2 место

Maduro от Pago de Peñarrubia, S.L. (Альбасете) – 3 место