Счет в испанском банке пригодится тем, кто нуждается в ипотеке, является владельцем недвижимости в Испании или просто живет и работает в этой стране.

Счет в испанском банке необходим тем, кто работает или подолгу живет в этой солнечной стране. Наличие счета позволяет с удобством вносить коммунальные платежи и экономить на банковских транзакциях при оплате в Испании продуктов и услуг. Итак, поговорим об испанской банковской системе.

Богатство выбора

Во главе национальной банковской системы стоит Банк Испании, который не ведет дел с физическими лицами. Кредитные и другие банковские услуги населению оказывают сберегательные кассы (caja), коммерческие банки (banco) и иностранные банки. С точки зрения потребителя, существенной разницы между этими организациями нет.

В стране работают около полутора десятков крупных банков и огромное количество кредитных организаций поменьше. Условия для клиентов в различных банках могут отличаться достаточно заметно.

Наиболее удобны для россиян крупные испанские банки. Они более лояльно относятся к нерезидентам, чем, например, действующие в стране английские или немецкие коммерческие банки, которые в рамках борьбы с отмыванием капитала могут требовать дополнительные документы. Кроме того, в отделениях крупных банков гораздо выше вероятность встретить англоговорящий персонал. Наконец, у крупных банков больше отделений и банкоматов, а значит, вы сэкономите на снятии наличных. Самые крупные банки страны – Banco Santander, la Caixa, Banco Popular.

la Caixa – крупнейший банк Испании

Комиссия за снятие наличных отличается от банка к банку. У небольших касс она может достигать 4 евро за каждые 100 евро, тогда как в банкоматах «своего» банка деньги можно снять бесплатно.

Как открыть счет в испанском банке?

Обычно открытие счета в испанском банке не вызывает серьезных проблем. Открыть счет может как резидент, так и нерезидент страны: процедура в том и другом случае будет несколько отличаться, однако тарифы и список доступных услуг практически одинаковы.

Тем, у кого есть ВНЖ, для открытия счета достаточно предъявить карточку резидента и идентификационный номер иностранца. Тем, кто находится в Испании на основании визы, будут необходимы паспорт и удостоверение нерезидента. Этот документ можно лично получить в полиции либо доверить его получение банку. В последнем случае вам придется доплатить 15–20 евро и дождаться, пока банк получит необходимые документы.

Крупные банки имеют удобные онлайн-сервисы

Можно ли взять ипотеку?

Испания – одна из немногих европейских стран, банки которой предоставляют ипотеку гражданам других государств. При этом кредит предлагается под гораздо более выгодный процент, чем в российских банках (3,9–4,5 %). Наиболее выгодна ипотека на 40–50% от стоимости недвижимости. В случае, если кредитование необходимо в большем объеме, условия могут быть более жесткими.

Для получения ипотеки потребуются справка о доходах (2-НДФЛ), трудовой договор, подтверждающий уровень заработной платы, а также справка об отсутствии (или наличии) кредитов в национальных банках, которую выдают специализированные агентства. Также банк может запросить другие документы, например, свидетельство собственности на недвижимость в родной стране или выписку по счету из отечественного банка с движением средств за несколько лет.

Хотя процесс получения ипотеки несложен, в процедуре есть свои нюансы, которые следует учитывать при заключении предварительного договора на покупку недвижимости. К тому же будущему кредитополучателю необходимо свободное владение испанским и английским языками. Поэтому оформление банковских документов и предварительного договора на сделку с недвижимостью лучше доверить компетентной и опытной компании, например, международному агентству недвижимости Cadespa, работающему на рынке испанской недвижимости с 2000 года.