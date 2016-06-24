Испания – европейский лидер по росту числа миллионеров

Число миллионеров в Испании в прошлом году увеличилось на 8,4% по сравнению с 2014 годом, благодаря улучшению экономической ситуации в стране. Это самый стремительный рост в Европе. К примеру, в Нидерландах он составил 7,9%, во Франции - 5,9%, в Германии - 5,6%. Испания по росту числа миллионеров сейчас находится ближе к азиатским странам – Японии, Китаю. Такие данные приводятся в докладе Wealth Report World, опубликованном компанией Capgemini. По состоянию на 2015 год в Испании насчитывалось 127 тысяч миллионеров.

В исследовании подчеркивается, что миллионер – это человек, у которого есть более одного миллиона долларов, инвестированных в активы, за исключением основного места жительства, коллекционных предметов и расходов на потребительские товары. В Испании с 2008 года, который считается началом кризиса, число таких миллионеров выросло на 50%.

Исследование также показывает, что Азия впервые превосходит превосходит Северную Америку по числу миллионеров. «Если рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сохранят темпы роста 2006-2015 годов, то регион будет иметь две пятых мирового богатства в течение 10 лет (больше, чем в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке вместе взятых)», - отмечается в исследовании.

Всего в мире живут 15,4 миллиона миллионеров, на 4,9% больше, чем в 2014 году. Снижение числа богатых людей произошло только в Африке и Латинской Америке.