Азиатские инвесторы ищут отели в Барселоне и Мадриде

Азиатские инвесторы нацелились на приобретение дорогих отелей в Мадриде и Барселоне, говорит управляющий партнер консалтинговой компании Magma Hospitality Альберт Грау. «Прогнозы по туристическому потоку в этом году очень хорошие. Внутренний спрос восстанавливается после долгих лет кризиса, к тому же падение цены на нефть снижает транспортные расходы для иностранных туристов», - говорит он.

Партнер Magma Hospitality объясняет, что интерес к инвестициям в гостиницы стал нормализовываться только в прошлом году. Так в 2015-м 57% покупок пришлось на городские отели, но еще 36% - на предназначенные для загородного отдыха. "Инвесторы уже не просто ищут гостиницы в Мадриде и Барселоне, им также интересны объекты в небольших городах, таких, как Малага, Сан-Себастьян и Севилья. Банки, которые в период кризиса обзавелись активами в этих небольших городах, в ближайшее время хотят выставить их на продажу», - уверен Грау.

По категориям больше всего продается четырехзвездочных заведений (67%) и пятизвездочных (20%). В этом году, по мнению бизнес-консультанта, эта тенденция сохранится.

Исследования Magma показывают, что внутренний туризм позволил в последние годы восстановиться сектору загородных и горных путешествий. Эти сегменты сильно пострадали из-за кризиса. Отдыхающие из Испании также интересуются теперь побережьями Коста-Дорада и других берегов Гранады, Альмерии и Аликанте, которые почти не известны иностранцам. Последние предпочитают посещать Барселону, Ситжес и побережье Коста-Брава.

По мнению Грау, повышение спроса связано с тем, что экономика всего мира начинает восстанавливаться, увеличивается уровень занятости и доходов, а это признаки начала нового инвестиционного цикла. Но множество гостиниц в данный момент является устаревшими, поэтому дополнительные доходы, которые поступят в ближайшие годы, придется потратить на реформирование, иначе отели могут остаться «вне рынка».

По данным консалтинговой компании, 34% гостиниц находится в прямой собственности у их владельцев, 31% сдается в аренду, 14% работают по франшизе и 21% имеет контракт на управление.