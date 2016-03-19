Братья Месси открывают необычный ресторан в Барселоне

Несколько лет назад братья Хуан Карлос, Борха и Педро Иглесиасы объединили усилия со знаменитым семейством кулинаров Адриа, члены которого были завсегдатаями их заведения Rías de Galicia, специализирующегося на морепродуктах. Вместе они открыли в Барселоне такие рестораны, как Tickets и Bodega 1900. Сейчас в тандеме с братьями Месси они планируют открыть необычный комплекс Bellavista del Jardín del Nombre, который появится летом на улице Энрик Гранадос в каталонской столице. Это будет не обычный ресторан, а своего рода миниатюрная деревня общей площадью в 1 000 квадратных метров с просторным садом.

Основным партнером братьев Иглесиас по проекту выступает Родриго Месси, брат именитого футболиста и энтузиаст в области гастрономии. По словам Хуана Карлоса, они не хотят следовать традиционной ресторанной модели, в которой центральное место занимает фигура шеф-повара. Тем не менее, она все же будет сохранена, и это место займет Моника Моралес. Новое заведение станет своего рода аналитическим центром в области гастрономии. По задумке авторов идеи, оно должно перенести клиентов в атмосферу маленького городка. «Мы основываемся на том, что у всех было или всем хотелось бы иметь такое место, куда всегда хочется вернуться и снова обнаружить местный фонтан, маленький продуктовый магазин и множество других знакомых мест. При этом мы не хотим воссоздавать эту атмосферу буквально – скорее, вызвать у гостей подобные ощущения», - говорит Хуан Карлос.

В комплексе разместятся теплица с ароматными травами, киоск с прессой, маленький продуктовый магазин, мужская парикмахерская, лавка с традиционной выпечкой чуррос, местечковый бар и даже фонтан. С помощью всех этих элементов владельцы планируют изменить привычные отношения между гостями ресторанов и шеф-поварами. Своей глобальной задачей они называют поиск счастья. У проекта три основных девиза: «У всех нас есть свой маленький городок», «Твой дом за пределами дома» и «Позволь себя любить».