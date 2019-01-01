Испанский суд разрешит перевоз тела медиаменеджера Игоря Малашенко в Россию только после того, как будет исключена криминальная версия его смерти. Напомним, один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко была найден мёртвым в саду своего дома в Сотогранде.