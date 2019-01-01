6 марта
11:44Общество
В зоопарке Кордовы после затяжной депрессии умерла слониха Флавия. Более 40 лет она жила в одиночестве. Зоозащитники называли её «самой грустной слонихой в мире».
11:31Русская Испания
Испанский суд разрешит перевоз тела медиаменеджера Игоря Малашенко в Россию только после того, как будет исключена криминальная версия его смерти. Напомним, один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко была найден мёртвым в саду своего дома в Сотогранде.
11:19Происшествия
В Кантабрии и Астурии пожарные борются с огнем. Природные пожары охватили значительную территорию на севере Испании из-за сильного ветра.
11:12Русская Испания
Экс-глава свердловского департамента молодежной политики, олимпийская чемпионка Ольга Глацких, оскандалившаяся из-за фразы «государство не просило вас рожать», регистрирует фонд для поддержки спортивно одаренных детей. Чиновница также планирует провести сборы в Испании для российских гимнастов в рамках проекта «Ты сможешь сам».
5 марта
17:41Недвижимость
Мадридское сообщество постепенно стремится перейти на «зелёную» энергию. Около 37,3 тысяч жилых домов, расположенных в муниципалитетах Кослада, Леганес и Боадилья, в скором времени получат возможность присоединиться к тепловым сетям, использующим энергию, которая поступает исключительно из возобновляемых источников.
16:56Русская Испания
В воскресенье в большом зале кинотеатра Cines Teatro Goyа в Puerto Banus состоялось открытие 7-го Фестиваля Русского Кино в Марбелье MIRFF-2019. Многочисленная публика горячими аплодисментами встречала гостей фестиваля.
15:39Происшествия
Житель муниципалитета Коспейто (Луго) был обнаружен мёртвым в собственном доме. Его тело оказалось зажатым между перекрытиями этажей. До этого на протяжении нескольких недель о пожилом мужчине ничего не было известно.
15:38Происшествия
Год назад испанская полиция вышла на контрабандиста из Кальвиа (Майорка), что позволило задержать трёх других участников преступной сети, торговавшей предметами фауны, в Мадриде, Наварре и Каталонии.