На остров всё чаще прилетают за красивыми стрижками, рассказала глава местного объединения парикмахерских Grepels Алма Сенарро. Она утверждает, что иностранные клиенты совмещают отдых с окрашиванием или стрижкой, но некоторые приезжают специально ради этих процедур.

Первых привлекает цена — женская стрижка стоит около €20–30 на Майорке против €70–90 в Германии или Франции. Вторых — конкретные мастера и более дорогие процедуры вроде сложного окрашивания: многие находят своего парикмахера во время отпуска, а потом возвращаются к нему снова.

По словам Сенарро, среди таких клиентов есть немцы, жители Восточной Европы, а также бывшие жители Майорки, переехавшие в другие страны.