Летом 2027 года пассажиры двух рейсов лайнера Seven Seas Grandeur смогут добавить к круизу четырёхдневный автотур. Доплата — 6 991 евро с человека при двухместном размещении.

С 26 по 29 июля, перед отплытием из Барселоны, участники проедут на классических Porsche через природный парк Гарраф в Ситжес и посетят автодром «Террамар».

Тем, кто завершит круиз в Барселоне 29 июля, предложат другой маршрут — за рулём Ferrari или Lamborghini по улицам Монжуика, где проходили гонки «Формулы-1». В этот тур входит и полёт на вертолёте над городом.