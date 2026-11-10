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В кафедральном соборе зажгли 69 свечей - по одной в память о каждом погибшем. На траурную мессу пришли около 150 родственников жертв, выжившие пассажиры, спасатели, король Фелипе и королева Летисия.

Архиепископ Франсиско Серро призвал выяснить причины катастрофы, установить ответственность и обеспечить справедливое возмещение семьям, а также принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Педро Санчес на церемонии не присутствовал. Правительство представляли вице-премьер Карлос Куэрпо и несколько министров.