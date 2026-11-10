Подозреваемому 67 лет, ранее он фигурировал в делах о кражах, сообщает Europa Press. По данным 20minutos, мужчина по прозвищу El Ruso мог скрыться на такси в клетчатом халате. В обновлении издания на 13:28 его поиски продолжались.

По предварительной версии, именно он стрелял в 17-летнюю девушку после конфликта соседей и оставил рюкзак со взрывчаткой. Устройство взорвалось, когда полицейские вынесли его из здания и работали с ним на улице. Кинолог погиб, сапёр потерял ногу и находится в критическом состоянии. Жизнь девушки вне опасности.

El Ruso - прозвище, происхождение которого пока не объясняется, о связи мужчины с Россией тоже ничего не сообщается. Mediaset сообщает, что у него испанское гражданство.