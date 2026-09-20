Поводом стала история на празднике Сан-Матео, где избили активистов молодёжного левого объединения AMA Asturies. Полиция рассматривает это как возможное преступление на почве ненависти с гомофобным мотивом. Подозреваемых задержали, но скандал получил продолжение после высказываний мэра Альфредо Кантели.

Сначала он назвал случившееся «анекдотом» и назвал напавших «не такими уж плохими молодыми ребятами». Потом исправился и осудил насилие, но было уже поздно: вчера около 2500 человек (по оценке полиции) собрались у мэрии с требованием его отставки.