51-летний Рафаэль Амарго и его возлюбленная Лусиана Бонджанино оказались в полицейском участке после ночного происшествия в мадридском районе Карабанчель.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина магрибского происхождения разбил стекло, проник в жилище танцовщика и вступил с ним в конфликт. Началась драка. Около 6:30 утра на место прибыли полицейские, которых вызвали соседи.

В итоге задержали всех троих. Причём самому Амарго теперь вменяют не только причинение телесных повреждений, но и нападение на сотрудника полиции. Его спутницу подозревают в причинении телесных повреждений.