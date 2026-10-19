17-летний испанец с помощью ИИ взломал сайт муниципальной компании (название не раскрывается) и получил доступ к личным данным 5000 человек. Осознав серьёзность случившегося, юноша вместе с папой пришёл в офис компании, чтобы извиниться и рассказать об обнаруженной уязвимости. Компания обратилась в полицию.

В полиции оценили способности подростка и попросили суд разрешить ему помогать специалистам по кибербезопасности разрабатывать инструменты защиты от хакеров. Сейчас юноша активно сотрудничает со следствием, а его дело рассматривает суд по делам несовершеннолетних.

Фото: eldiario