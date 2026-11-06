Австрийцу, продававшему виллу в Ла-Сагалете за 6 млн евро, предложили часть оплаты наличными. Одновременно его родственник должен был передать посреднику в Вене золото на 300 тысяч евро в качестве комиссии за сделку.

«Покупатели» показывали пачки денег и оплачивали встречи в дорогих заведениях. Но требование срочно передать золото насторожило продавца и он обратился в полицию. В Марбелье и Вене задержали троих. Изъяли почти 2,1 млн евро купюрами, которые отправлены на экспертизу, но предварительно сообщается, что только 30 тыс. из них настоящие.

Задержанным 27, 30 и 53 года. Они связаны с нидерландской и французской организованной преступностью.