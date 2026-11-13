Гражданская гвардия установила личности семи предполагаемых участников групп из Мадрида и Барселоны. Раскрыты пять эпизодов мошенничества с объявлениями об аренде жилья для студентов и туристов.

По версии следствия, злоумышленники торопили клиентов с оплатой, уверяя, что квартирой интересуются другие люди. Для убедительности присылали фотографии чужих DNI (в том числе документов прежних жертв). После перевода денег переставали отвечать, а средства выводили через счета посредников.

Гражданская гвардия напоминает: фото удостоверения личности не гарантирует честность арендодателя. Перед оплатой нужно проверить жильё и полномочия того, кто его предлагает, и избегать переводов на счета третьих лиц.