Ночью загорелась квартира в семиэтажном доме на улице Монте-Исаро в районе Урибарри. По словам соседей, густой дым перекрыл выход из подъезда, поэтому многим пришлось ждать пожарных в своих квартирах.

Медицинская помощь потребовалась почти 50 жильцам, 22 человека доставили в медучреждения. Один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии. Помощь понадобилась также двоим полицейским и пожарному.

Огонь потушили только рано утром. Причины возгорания пока неизвестны. Мэрия организует временное размещение жителей, которые не могут вернуться домой.