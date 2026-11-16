В Испании задержали мужчину, который, по версии полиции, придумал угрозу взрыва, чтобы задержать поезд из Сарагосы в Туделу, на который опаздывал.

12 ноября он позвонил в службу 112 и заявил, будто его девушка услышала на вокзале, как другой пассажир сказал, что его рюкзак взорвётся. Звонивший даже подробно описал внешность и одежду предполагаемого подозреваемого.

Отправление поезда заблокировали, пассажиров эвакуировали. Расследование показало, что сообщение было ложным. 16 ноября автора звонка задержали в Туделе.