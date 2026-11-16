В ночь на 16 ноября городская полиция при поддержке Mossos d’Esquadra выселила лагерь участников протеста за доступное жильё, стоявший на площади с 29 сентября. Полицейские установили личности около 80 человек, после чего коммунальные службы очистили территорию.

К утру около 70 человек из лагеря перебрались на пляж Барселонета, рядом с Hospital del Mar, сообщает 3Cat. Среди них есть бездомные, которым негде ночевать.

Мэрия объясняет решение необходимостью вернуть площадь всем горожанам. Организаторы заявляют, что выселение провели без предварительного предупреждения и переговоров.

Фото: 3CatInfo