После выходных с сильными ливнями все государственные школы Барселоны и муниципальные детские сады сегодня открываются. В целом по Каталонии девять учебных заведений останутся закрыты, ещё 87 работают с различными ограничениями.

Городские парки утром пока закрыты: службы проверяют состояние деревьев и территорий.

На Rodalies сохраняются серьёзные перебои. Например, на R1 поезда ходят только между Badalona и Arenys de Mar, а дальше до Maçanet-Massanes пассажиров перевозят автобусами. Проблемы сохраняются более чем на половине линий сети. Перед поездкой сегодня лучше проверять конкретный маршрут в Rodalies, схема движения может меняться по мере восстановления путей.