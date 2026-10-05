Суд в Галисии обязал автосалон вернуть покупателю 23 тысячи евро за подержанный Mercedes-Benz Vito. Всего через шесть дней после покупки фургон серьёзно сломался.

Экспертиза обнаружила в электронном блоке машины запись о неисправности, сделанную при пробеге 629 136 км, хотя в договоре значились 201 660 км. Кроме того, у автомобиля нашли серьёзные утечки и коррозию.

Суд постановил забрать фургон обратно, вернуть покупателю деньги и дополнительно выплатить 3164 евро за такси и хранение машины в мастерской.

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