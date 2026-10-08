Полиция рассматривает версию, что известного пластического хирурга Александра Аслани могли убить из-за конфликта, связанного с неудачной операцией. 20minutos пишет о возможной мести недовольного пациента или его близких.

А вот местный телеканал 101TV сообщает более конкретную версию: заказчиками могли быть родственники состоятельного иностранного пациента, умершего во время операции. Полиция эту информацию пока публично не подтверждала. Версию о связи убийства с организованной преступностью также пока не считают установленной.

Напомним, 57-летнего пластического хирурга застрелили вчера вечером в его клинике Cirumed в Марбелье. Задержанных пока нет.