Заключённый одной из тюрем Пальмы попытался сбежать сразу после возвращения с организованного паломничества по пути Сантьяго.

Вместе с другими осуждёнными мужчина участвовал в программе социальной реинтеграции. Путешествие по Галисии прошло без происшествий, но после возвращения на Майорку, уже возле тюрьмы на дороге Сольер, он неожиданно бросился бежать в сторону центра Пальмы. Сотрудники тюрьмы побежали следом. Затем к погоне подключился случайно оказавшийся рядом полицейский патруль. И беглеца задержали. К этому моменту он настолько устал, что уже не смог оказать сопротивления.

Паломника вернули в тюрьму и в качестве наказания отменили предоставленные ему ранее льготы и послабления.