По словам владельца, в 2024 году, пока он находился в США, другой человек выдал себя за него у нотариуса в Малаге и оформил продажу двух участков за полмиллиона евро. О сделках британец узнал от администрации жилого комплекса лишь в январе 2025-го.

Адвокаты представили авиабилеты и указали: номер паспорта человека, подписавшего документы, не совпадает ни с действующим, ни с прежними паспортами владельца. Расследование продолжается — кто именно пришёл к нотариусу и как ему удалось оформить сделки, ещё предстоит установить.