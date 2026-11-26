Испанцы, которые постоянно живут за границей и включены в избирательный реестр, могут лично опустить бюллетень в урну до закрытия своего консульства 26 ноября. Часы работы различаются. Например, в Буэнос-Айресе избирателей принимают до 19:00 по местному времени.

В самой Испании выборы пройдут в воскресенье, 29 ноября. Последние опросы CIS и 40dB. вышли 23 ноября. До дня голосования публиковать предвыборные опросы в стране запрещено. Агитация закончится в полночь с пятницы на субботу, 28 ноября — день тишины.