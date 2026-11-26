«Нигде в Европе захват жилья не распространён так широко, как в Испании», — заявил в интервью 20minutos мэр Бадалоны Хавьер Гарсия Альбиоль, который на парламентских выборах 29 ноября возглавляет список Народной партии от провинции Барселона. По его оценке, на Каталонию приходится около 40% всех случаев незаконного захвата жилья в стране.

Лидер партии Альберто Нуньес Фейхоо поручил Альбиолю подготовить закон, который позволит выселять тех, кто самовольно занял чужое жильё, в течение двух суток. Альбиоль считает, что в большинстве случаев решение должна принимать полиция или администрация без обращения в суд.