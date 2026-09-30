Педро Санчес на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном извинился за то, что Сенат накануне отклонил Договор о дружбе и сотрудничестве между Испанией и Францией:

«Я могу лишь извиниться за отрицательное голосование, которому вчера подвергся договор в Сенате»

Договор ранее одобрил Конгресс, а Конституционный суд единогласно признал, что его спорная статья о взаимодействии правительств не противоречит Конституции. Однако в Сенате против проголосовали PP и Vox (142 голоса; за — 106).

Главная претензия PP касалась пункта, который буквально предусматривал регулярное приглашение французского министра на заседания правительства Испании. Позднее Мадрид и Париж уточнили, что речь идёт об отдельной встрече «на полях» Совета министров, а не об участии в самом заседании.