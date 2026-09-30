Король Испании на торжественном ужине в честь президента Франции Эмманюэля Макрона заявил, что массовый переход границы в Сеуте этим летом стал серьёзным вызовом для безопасности, общественного порядка и гуманитарной сферы. Происходящее там он назвал «неприемлемым». Фелипе напомнил, что испанская граница одновременно является внешней границей ЕС, и призвал страны ЕС включиться:

«Эта ситуация должна привести к усилению сотрудничества между государствами-членами (это касается и ресурсов, и координации). Страны, испытывающие более сильное давление из-за того, что находятся на внешней границе Евросоюза, не могут в одиночку справляться с коллективной ответственностью»

Источник: Casa Real