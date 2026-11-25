Городской уполномоченный по правам жителей начал проверку конкурса, который объявила мэрия Барселоны. Власти ищут компанию, которая два года будет отслеживать, что о работе мэрии пишут в соцсетях и интернет-СМИ, проверять факты и советовать, как реагировать на ложные сообщения. Омбудсмен хочет выяснить, чем мэрия обосновала такой заказ.

В мэрии говорят, что хотят помочь жителям распознавать дезинформацию. У оппозиции другое опасение: под проверку могут попасть и обычные критические отзывы. Как пишет ARA, депутаты от Junts, ERC и Народной партии потребовали остановить конкурс.