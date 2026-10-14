Необычная история произошла в андалусском городке Лепе. Местный житель Хосе Антонио Ория узнал во время обеда в Севилье, что двух телят собираются отправить на бойню, и решил их спасти.

Однажды Хосе Антонио приехал в Севилью на обед и понял, что хозяева собираются забить для гостей двух телят. Мужчина пожалел животных и предложил купить для застолья любое другое мясо, лишь бы телят оставили в живых. В итоге он забрал обоих к себе домой, оформил им паспорта и зарегистрировал как домашних питомцев — по сути, как собак или кошек.

Но все так гладко. Власти Андалусии требуют забить коров, ссылаясь на нарушения при регистрации и санитарные риски. Мужчина пока добился отсрочки и ждёт решения суда.

Источник: Huelva Información