Сердечки, звёздочки и цветы Spy nails выглядят как обычное украшение. Но при контакте с GHB — «жидким экстази» — тестовая зона меняет цвет с жёлтого на зелёный. Корейскую разработку выводит на испанский рынок валенсийская Grupo Lizne. Предзаказы планируют открыть в конце ноября, упаковками по десять тестов.

GHB подавляет работу нервной системы. Его могут подмешать в напиток, чтобы одурманить жертву. Вещество способно вызвать провалы в памяти, потерю сознания и остановку дыхания, особенно вместе с алкоголем.