Потребительская организация FACUA, объединение профсоюзов арендаторов и Justicia Alimentaria предложили отказаться от покупок в крупных сетях уже сегодня, 28 октября, а затем 4 ноября.

В эти дни организаторы советуют покупать продукты на муниципальных рынках, в небольших магазинах, кооперативах и напрямую у производителей. Акция направлена против роста стоимости жизни.

На 11 ноября призыв шире: не совершать никаких покупок, включая заказы через интернет. Это добровольный потребительский бойкот — объявление не означает, что супермаркеты сегодня закрываются.