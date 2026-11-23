Такие кварталы есть в Эшампле, Грасии и Побленоу, выяснило издание ARA. В отдельных частях этих районов средний доход на человека выше, чем в целом по Барселоне, а доля жителей, родившихся за границей, приближается к 50%. Газета сопоставила чистый доход на человека за 2024 год с данными о месте рождения жителей на 1 января 2025-го. Посмотреть данные по своему кварталу можно на интерактивный карте ARA: https://www.ara.cat/economia/mapes-interactius-expats-renda-alta-guanyen-terreny-barcelona_130_5878893.html