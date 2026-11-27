Приём заявлений в рамках массовой легализации завершился 30 июня. Почти пять месяцев спустя некоторые мигранты всё ещё ждут уведомления о том, что их заявление принято к рассмотрению, рассказал El País юрист благотворительной организации Cáritas Диего Фернандес Мальдонадо.

Квитанция, которую выдают при подаче заявления, лишь подтверждает, что документы получены. Право работать по этой программе возникает, когда миграционная служба сообщает о начале рассмотрения дела. С этого момента человек может устроиться по найму или работать на себя в любом регионе Испании, пока ведомство решает вопрос о ВНЖ.