29 ноября в Барселоне пройдёт забег Jean Bouin. Из-за парламентских выборов старт на десять километров перенесли на час позже, на 10:00. Бегуны отправятся от проспекта Рейна-Мария-Кристина, пробегут через площадь Испании, по Гран-Виа и набережной.

Примерно с 5:00 до 14:00 часть автобусов TMB пойдёт в объезд или по сокращённому маршруту. Для автобусов 13, 150 и красной линии туристического автобуса изменения начнутся уже утром в субботу. В воскресенье TMB советует пользоваться метро и с 6:00 до 10:00 выпустит дополнительные поезда.