В Средиземном море возобновляется круизная навигация

В Средиземном море начинается первая в постковидном периоде навигация. Туристов ждут новые правила в ресторанах, на экскурсиях и в отдыхе на борту.
Согласно пресс-релизу компании, первыми в Средиземном море выйдут два самых популярных лайнера – флагман MSC Grandiosa, который начнет принимать гостей с 16 августа в Западном Средиземноморье, и MSC Magnifica, который выйдет в Восточное Средиземноморье 29 августа. Об этом сообщает Ассоциация туропреаторов России (АТОР).
Планируемые маршруты лайнеров включают заходы во вновь открытые порты Греции и Мальты, что позволит круизным туристам практически не пользоваться общественным транспортом и авиасообщением для посещения этих регионов.
Так, MSC Grandiosa будет выполнять круизы продолжительностью 8 дней из Генуи с заходами в Чивитавеккью / Рим, Неаполь, Палермо (Италия) и Валетту (Мальта). А MSC Magnifica будет отправляться из Бари и Триеста (Италия) с заходами в порты о.Корфу, Катаколон и Пирей (Греция).
Помимо возобновления двух круизных маршрутов, в компании надеются и на постепенное возвращение в эксплуатацию других лайнеров. Это решение будет зависеть от ситуации с развитием пандемии.
Пока же все остальные круизы MSC Cruises по Средиземноморью отменены с 16 августа по 31 октября 2020 года включительно, в США – до 31 октября включительно, а в Азии – с 10 сентября по 26 октября 2020 года включительно.
Гости, чьи круизы были ранее отменены MSC Cruises из-за пандемии, получат депозитный ваучер на сумму оплаченных средств за круиз и дополнительный бортовой кредит.
Депозитный ваучер может быть применен для любого будущего круиза с отправлением до 31 декабря 2021 года, оплаченные за отмененный круиз и дополнительные услуги MSC Cruises средства будут перенесены в счет оплаты нового круиза (чтобы иметь возможность полностью использовать ваучер,компания советует выбирать круиз не дешевле суммы, внесенной за предыдущий круиз). Ограничений по времени бронирования нового круиза нет. Депозитные ваучеры доступны гостям после 10 августа 2020 года.
Что касается зимнего сезона 2020/2021, то здесь ситуация более оптимистичная – компания MSC Cruises подтвердила обновленную информацию о круизах в Карибском бассейне, Средиземноморье, Персидском заливе, Южной Африке, Южной Америке и Азии.Темы: Туризм