Где предпочитают отдыхать испанцы в условиях «новой нормальности»?

В постковидной Испании наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуются следующие регионы: Балеарские острова, Андалусия и Канары. Об этом свидетельствуют данные портала Rumbo о бронированиях отдыха на август и сентябрь.
В условиях так называемой «новой нормальности» испанцы предпочитают принимать окончательное решение об отпуске буквально за несколько дней до отъезда. Они постоянно мониторят ситуацию, зная, что эпидемиологическая ситуация может поменяться в любой момент.
Самыми популярными являются Менорка Майорка и Ибица. Этому способствует и снижение цен. Например, на Менорке отели подешевели на 23%, а на Ибице — на 25%.Темы: Туризм Пальма де Майорка