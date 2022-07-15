В провинции Барселона из-за акулы закрыли четыре пляжа

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Четыре пляжа в провинции Барселона были временно закрыты в четверг из-за присутствия недалеко от берега акулы. Об этом сообщила в Twitter мэрия муниципалитета Ситжес.
"Запрещено купание на пляже <...> из-за присутствия акулы менее чем в 100 метрах от берега", - говорится в публикации местных властей. Сейчас купание на пляжах уже разрешено.
Как передает агентство EFE, вероятнее всего, речь идет об акуле мако, длина тела которой может достигать 4,5 метра.
Источник: ТАСС