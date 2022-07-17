Синоптики: аномальная жара в Испании скоро закончится

Синоптики из испанского Государственного метеорологического агентства (AEMET) заявили, что волна аномальной жары, которая накрыла Испанию с 10 июля, скоро пойдёт на спад.

Жертвами этой волны стали 360 человек, чью смерть связывают именно с погодными аномалиями.

В сообщении AEMET говорится, что в воскресенье температура воздуха продолжит повышаться на севере полуострова, но на юго-западе уже начнется некоторое похолодание. А 18 июля снижение температур распространится и на северо-восток страны. 19 июля тенденция сохранится.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в Испании будет жарко, но уже не так, как на уходящей неделе.