В Пиренеях выстроилась огромная очередь из желающих сделать селфи

На минувших выходных в одном из самых живописных мест в Пиренеях собралось огромное число любителей природы, сообщают испанские СМИ.
В эти выходные многие каталонцы устремились в горы. И вершина Pica d'Estats, расположенная на высоте 3143 метра над уровнем моря, приняла на себя значительный поток отдыхающих. В её окрестностях образовались заторы из автомобилей, в том числе домов на колёсах. На самой вершине выстроилась большая очередь из желающих сделать эффектный снимок.
Местные власти заявили, что больше не допустят такого скопления людей и ограничат проход к вершине.Темы: Туризм