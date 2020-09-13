Испания вошла в число стран с самым дешёвым алкоголем в мире

Алкогольные напитки в Испании — одни из самых дешёвых в мире и самые дешёвые в еврозоне. Об этом сообщает The Gourmet Journal со ссылкой на данные Всемирного банка, напоминая, что Испания — страна с самой высокой концентрацией баров в Европе.
В рейтинге Всемирного банка, где представлены 167 стран, Испания занимает 150 место. При этом на первом месте находится страна с самым дорогим алкоголем, а на последнем - с самым дешёвым. Италия расположена на 125 месте, а Франция — на 132. По словам экспертов, в случае с Испанией на цены сильное влияние оказывают гигантские объёмы производства вина. Кроме того, в стране активно развивается пивоварение. С 2010 года число мелких производителей пива в Испании выросло в 10 раз.
И без того невысокие цены на алкогольную продукцию в Испании ещё больше снизились из-за экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом. Теперь туристы могут купить пиво за 1 евро даже на самых популярных курортах, отмечает издание.
Страной с самым дорогим алкоголем признан Бахрейн. Далее следуют Теркс и Кайкос, Иран, Исландия, Сингапур, Бермуды, Каймановы острова, Норвегия, Багамы, Сейшельские острова.Темы: Туризм